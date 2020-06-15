​Во Франции от коронавируса умерли около 29,5 тыс. человек

Число умерших от коронавируса во Франции возросло на 29 и составляет 29 436 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"С начала эпидемии во Франции скончались 29 436 человек, 19 052 человека умерли в больницах", - говорится в коммюнике.

В медицинских учреждениях остаются 10 752 человека. В реанимации находятся 846 пациентов.

С момента начала эпидемии 103,3 тысячи человек были госпитализированы, более 18 тысяч из них находились в реанимации. После выздоровления более 73 тыс. пациентов вернулись домой, отмечает министерство здравоохранения.