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Во Франции от коронавируса скончались более 24 тыс человек

​Во Франции от коронавируса скончались более 24 тыс человек

Число умерших от последствий коронавируса во Франции возросло до 24 760, за сутки скончались 166 человек.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"С 1 марта мы оплакиваем 24 760 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. Отмечается, что в больницах скончались 15 487 человек, а в домах престарелых - 9 273.

Число госпитализированных продолжает снижаться. В больницах остаются 25,8 тысячи человек. За последние 24 часа в госпитали поступили 453 пациента. В реанимации находятся 3 827 пациентов, заразившихся коронавирусом.

Дне ранее, сообщалось о 24 594 умерших и 130 185 заразившихся COVID-19.

С момента начала эпидемии почти 92,5 тысячи человек были госпитализированы. Более 50,5 тысячи выздоровели и были выписаны из госпиталей, не считая тех, кто вылечился в домашних условиях.

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