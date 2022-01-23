Во Франции осуждены двое армян

Французский суд приговорил троих мужчин и женщину к заключению за совершенные преступления.

Французский суд приговорил троих мужчин и женщину к заключению за совершенные преступления.

Как передает Report со ссылкой на портал lanouvellerepublique.fr., их обвиняют в контрабанде и грабежах.

Двое из четырех осужденных - армяне. Так, Андраник и Марина были привлечены к уголовной ответственности за контрабанду табака и других товаров из Восточной Европы.

В доме Марины изъято 10 990 евро наличными, 651 коробка табака, 231 коробка сигарет, 300 грамм золотых украшений, 36 флаконов элитных духов, 35 бутылок водки и боеприпасы.

Марину приговорили к 6 месяцам домашнего ареста с испытательным сроком 5 месяцев. Андраник, приговоренный к шести месяцам лишения свободы, также должен будет заплатить штраф в размере 70 720 евро.