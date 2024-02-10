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Во Франции остановили два реактора АЭС из-за пожара

Во Франции остановили два реактора АЭС из-за пожара Два реактора атомной электростанции (АЭС) "Шинон" на западе Франции были остановлены из-за пожара.
Другие страны
10 февраля 2024 г. 19:36
Во Франции остановили два реактора АЭС из-за пожара

Два реактора атомной электростанции (АЭС) "Шинон" на западе Франции были остановлены из-за пожара.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции.

Пожар произошел в ночь с пятницы на субботу в трансформаторе третьего реактора "за пределами контролируемой зоны". "Потеря основного внешнего электроснабжения реактора номер три в результате этого пожара привела к автоматической остановке реактора", - говорится в коммюнике. Уточняется, что после тушения пожара для сбора использованной воды был временно отключен и соседний четвертый реактор, у которого общая система водосбора с третьим. Это было сделано во избежание ее переполнения и попадания воды в окружающую среду.

В общей сложности на АЭС "Шинон" четыре действующих реактора, еще три были закрыты с 1973 года по 1990 год. Действующие водо-водяные реакторы построены с 1982 года по 1987 год и обладают мощностью 900 МВт каждый. В 2023 году АЭС произвела 17,24 Твт-ч электричества, что составило 5,4% от общего производства французского парка атомных электростанций.

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