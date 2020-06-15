Во Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю - ФОТО

Шарль де Голль https://report.az/storage/news/22d3f6f91c2132f6b377c549630279ad/64772fa1-422b-49fd-b4a9-df5be8f604fb_292.jpg

Злоумышленники осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран в своем Twitter, сопроводив публикацию фотографиями.

"За несколько дней до призыва 18 июня (речь де Голля 18 июня 1940 года – ред.), когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя Сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно", - написал Бертран. "Это требует серьезного наказания", - добавил он.

На опубликованных фотографиях видно, что бюст де Голля облит желтой краской, а на обратной стороне постамента красными буквами написано "сторонник рабства".

Ранее, во французском городе По, злоумышленники вылили ведро белой краски на статую в честь отмены рабства.