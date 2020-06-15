Во Франции осквернили памятник Шарлю де Голлю - ФОТО

Злоумышленники осквернили памятник лидеру французского движения Сопротивления и первому президенту Пятой республики Шарлю де Голлю на севере Франции.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент региона О-де-Франс Ксавье Бертран в своем Twitter, сопроводив публикацию фотографиями.
"За несколько дней до призыва 18 июня (речь де Голля 18 июня 1940 года – ред.), когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя Сопротивления, осквернение этого памятника в Отмоне возмутительно", - написал Бертран. "Это требует серьезного наказания", - добавил он.
На опубликованных фотографиях видно, что бюст де Голля облит желтой краской, а на обратной стороне постамента красными буквами написано "сторонник рабства".
Ранее, во французском городе По, злоумышленники вылили ведро белой краски на статую в честь отмены рабства.