​Во Франции оштрафованы десятки тысяч нарушителей карантина

Во Франции за нарушение карантинного режима оштрафованы 91 824 человека.

Как передает французское бюро Report, об этом сообщил гендиректор управления гражданской безопасности и урегулирования кризисных ситуаций страны Ален Тирион.

Он отметил, что со дня введения карантинного режима на протяжении 6 дней было проведено 1 738 907 проверок, в ходе которых 91 824 человек оштрафовали за выход из дома без обоснованных причин.

Только за последний день были проверены 375 000 человек, 22 574 из которых выписали штрафы.

С этого дня правила карантинного режима во Франции еще больше ужесточились. Отныне лицо, нарушившее правила во второй раз за 15 дней, будет платить 1500 евро вместо 135 евро, а за четвертое нарушение за 30 дней полагается 3700 штрафа и тюремное заключение сроком на полгода.

Число людей, зараженных коронавирусом во Франции, составляет 16 018 человек, из них умерли 674 человека. Карантинный режим действует в стране с 17 марта. Соответствующие правила, применяемые с первого дня карантинного режима, ужесточались несколько раз. В первый день штраф составлял всего 35 евро.