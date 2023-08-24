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Во Франции осенью возобновят работу над законом по ужесточению иммиграции

Во Франции осенью возобновят работу над законом по ужесточению иммиграции Власти Франции намерены ужесточить борьбу с нелегальной иммиграцией и осенью возобновят работу над соответствующим законом.
Другие страны
24 августа 2023 г. 06:51
Во Франции осенью возобновят работу над законом по ужесточению иммиграции

Власти Франции намерены ужесточить борьбу с нелегальной иммиграцией и осенью возобновят работу над соответствующим законом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью журналу Le Point.

"Вместе с премьер-министром Элизабет Борн мы собираемся с осени поручить министру внутренних дел, чтобы он вновь приступил к разработке плана правительства, обсудил его со всеми оппозиционными силами, которые движутся в том же направлении, и выстроил максимально эффективный план", - сказал он.

Глава государства добавил, что если для одобрения обеими палатами парламента законопроект придется переделывать правительству, то глава МВД сможет это сделать при полной поддержке президента и премьера.

Кроме того, Макрон заверил, что Франция "не тонет в потоках мигрантов", однако признал, что нынешняя ситуация неприемлема, и заявил о необходимости "серьезно сократить иммиграцию, начав с нелегальной".

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