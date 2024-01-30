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Во Франции оппозиция требует голосования о доверии правительству после смены кабмина

Во Франции оппозиция требует голосования о доверии правительству после смены кабмина Первый запрос на проведение голосования по вопросу о доверии правительству был подан в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции еще до начала выступления премьер-министра с программной речью.
Другие страны
30 января 2024 г. 22:43
Во Франции оппозиция требует голосования о доверии правительству после смены кабмина

Первый запрос на проведение голосования по вопросу о доверии правительству был подан в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции еще до начала выступления премьер-министра с программной речью.

Как передает Report, трансляция заседания велась на сайте парламента.

Как заявила спикер Нацсобрания Яэль Брон-Пиве, запрос о голосовании по вопросу доверия был подан Матильдой Пано (глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция"), Борисом Валло (Социалистическая партия), Сирьель Шателен ("Европа - экология - "зеленые"), Андре Шассеном (Французская коммунистическая партия) и "146 депутатами ассамблеи". "Дата и час дискуссии будут определены по итогам конференции председателей фракций, которую я проведу", - добавила спикер.

Это первый подобный запрос после смены правительства, которое в январе возглавил 34-летний Габриэль Атталь, ставший самым молодым премьером в истории Франции. Традиционно премьер-министр по случаю своего программного выступления выносит на голосование вопрос о доверии правительству, однако Атталь заявил, что не собирается этого делать в условиях отсутствия абсолютного большинства у пропрезидентской коалиции в парламенте.

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