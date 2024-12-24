Во Франции оппозиция пригрозила кабмину новым вотумом недоверия

Оппозиционные партии во Франции раскритиковали состав нового правительства премьер-министра Франсуа Байру, а представители левого политического крыла пригрозили ему очередным вотумом недоверия.

Оппозиционные партии во Франции раскритиковали состав нового правительства премьер-министра Франсуа Байру, а представители левого политического крыла пригрозили ему очередным вотумом недоверия.

Как передает Report , с соответствующим заявлением выступила лидер парламентской фракции "Неподчинившаяся Франция - Новый народный фронт" Матильда Пано.

"Правительство, состоящее из людей, проигравших свои выборы и тех, кто внес вклад в ухудшение положения нашей страны. У этого правительства есть только одно будущее: вотум недоверия. Когда Байру падет, король Макрон окажется голым. Его уход неизбежен", - добавила она.

Среди левых критическими высказываниями отметились также лидер Социалистической партии Оливье Фор, посчитавший подбор министров "провокацией", и глава Коммунистической партии Фабьен Руссель, который, в частности, был недоволен тем, что уже в четвертый раз правительство формируют под президента страны Эмманюэля Макрона с оглядкой на правых "Республиканцев" и "Национальное объединение", а также тем, что в него вошел бывший премьер Манюэль Вальс.

"Единственные достойные люди - это те, кто отказался участвовать в этом маскараде", - сказала национальный секретарь партии "Экологисты" Марин Тонделье.

Отдельной критики удостоилось также назначение во главе Минобразования бывшей главы правительства Элизабет Борн, которая в период своих премьерских полномочий 23 раза проводила различные законопроекты в обход парламента, в том числе скандальную пенсионную реформу.

"Это назначение не является для нас хорошим знаком, это даже провокация. За два с лишним года у нас сменилось шесть министров, и нам нужен человек, который успокоит ситуацию и вселит уверенность, а не тот, кто будет вести противостояние с учительским сообществом", - заявила газете Le Parisien генеральный секретарь профсоюза FSU-Snuipp Жислен Давид.