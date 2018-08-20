Во Франции около двадцати человек пострадали из-за пожара - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В коммуне Обервилье, в пригороде Парижа, при пожаре пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей

Как передает Report, об этом сообщает портал Actu17.

***23:25

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сильный пожар произошел в северном пригороде Парижа — коммуне Обервилье — около 20 человек пострадали, в том числе дети.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe1.

По данным радиостанции, огонь вспыхнул в воскресенье вечером недалеко от мэрии.

В результате пожара пострадали 19 человек, в том числе пять сотрудников полиции. Состояние семерых пострадавших, в том числе пяти детей, оценивается как тяжелое.

Причина пожара пока не установлена.