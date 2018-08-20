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    Во Франции около двадцати человек пострадали из-за пожара - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В коммуне Обервилье, в пригороде Парижа, при пожаре пострадали 22 человека, в том числе пятеро детей

    Как передает Report, об этом сообщает портал Actu17. 

    ***23:25

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сильный пожар произошел в северном пригороде Парижа — коммуне Обервилье — около 20 человек пострадали, в том числе дети.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает радиостанция Europe1.

    По данным радиостанции, огонь вспыхнул в воскресенье вечером недалеко от мэрии.

    В результате пожара пострадали 19 человек, в том числе пять сотрудников полиции. Состояние семерых пострадавших, в том числе пяти детей, оценивается как тяжелое.

    Причина пожара пока не установлена.

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