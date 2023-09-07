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Госсовет Франции одобрил запрет на ношение в школах абайи

Госсовет Франции одобрил запрет на ношение в школах абайи Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах.
Другие страны
7 сентября 2023 г. 20:59
Госсовет Франции одобрил запрет на ношение в школах абайи

Государственный совет Франции, который является высшей инстанцией административного надзора, одобрил запрет на ношение в учебных заведениях абайи - длинного арабского платья.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госсовета..

"Государственный совет отклонил жалобу на запрет ношения абайи в государственных учебных заведениях, - отмечается в сообщении. - Запрет на ношение этого вида одежды не является нарушением фундаментальных свобод".

Таким образом, Госсовет встал на сторону министра национального образования и по делам молодежи Франции Габриэля Атталя, который в конце августа запретил ношение этого вида одежды в школах. Согласно решению Атталя, абайя является мусульманской одеждой и на этом основании ее ношение подпадает под запрет на демонстрацию религиозных символов в учебных заведениях.

Решение министра вызывало неоднозначную реакцию. Критики нового запрета утверждали, что в этом случае речь идет о традиционной одежде, а не религиозной, поэтому ограничения, касающиеся религиозных символов, не должны распространяться на абайю. На этом основании и была подана жалоба в Госсовет республики.

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