Госсовет Франции одобрил запрет на ношение в школах абайи

Государственный Совет Франции одобрил запрет на ношение мусульманской одежды в школах.

Государственный совет Франции, который является высшей инстанцией административного надзора, одобрил запрет на ношение в учебных заведениях абайи - длинного арабского платья.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госсовета..

"Государственный совет отклонил жалобу на запрет ношения абайи в государственных учебных заведениях, - отмечается в сообщении. - Запрет на ношение этого вида одежды не является нарушением фундаментальных свобод".

Таким образом, Госсовет встал на сторону министра национального образования и по делам молодежи Франции Габриэля Атталя, который в конце августа запретил ношение этого вида одежды в школах. Согласно решению Атталя, абайя является мусульманской одеждой и на этом основании ее ношение подпадает под запрет на демонстрацию религиозных символов в учебных заведениях.

Решение министра вызывало неоднозначную реакцию. Критики нового запрета утверждали, что в этом случае речь идет о традиционной одежде, а не религиозной, поэтому ограничения, касающиеся религиозных символов, не должны распространяться на абайю. На этом основании и была подана жалоба в Госсовет республики.