Во Франции один человек погиб, другой тяжело ранен в перестрелке

Один человек погиб, другой тяжело ранен в ходе перестрелки между торговцами наркотиков в Марселе.

Один человек погиб, другой тяжело ранен в ходе перестрелки между торговцами наркотиков в Марселе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France-3.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в марсельском округе Брикард, сообщили представители властей, прибывшие на место происшествия. Один из пострадавших "умер на месте, другой был госпитализирован в тяжелом состоянии", отмечает France-3.

Район Брикард неоднократно становился местом сведения счетов между соперничающими группировками наркоторговцев. С начала года это уже 14-й случай гибели от огнестрельного ранения в Марселе. В конце мая неизвестный на скутере убил выстрелом в голову 22-летнего жителя квартала.

По факту нового убийства открыто расследование.