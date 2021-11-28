О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во Франции объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

Во Франции объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности объявлен в 11 департаментах Франции из-за снегопада и гололедицы.
Другие страны
28 ноября 2021 г. 07:13
Во Франции объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности объявлен в 11 департаментах Франции из-за снегопада и гололедицы.

Как передает Report, об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France в Twitter.

Предупреждение касается департаментов, расположенных во французской части Альп, Центральном массиве и Пиренеях. По прогнозам синоптиков, на западе Пиреней выпадет до 80 см снега, в Альпах высота снежного покрова увеличится до 40 см. В ближайшие часы ожидается усиление снегопада.

В воскресенье метеорологи прогнозируют дожди, что приведет к образования гололедицы. В связи с этим водителям рекомендуется соблюдать установленные ограничения скорости и следить за метеосводками.

Улучшение погодных условий наступит в начале следующей недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Fransada kəskin hava şəraitinə görə "narıncı" xəbərdarlıq edilib

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
26 ноября 2021 г. 21:01
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
26 ноября 2021 г. 18:45
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
Реза Дегати: Армения потеряет больше, не согласившись на мир с Азербайджаном
25 ноября 2021 г. 14:11
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
25 ноября 2021 г. 09:27
Аль-Хиляль стал победителем азиатской Лиги чемпионов
"Аль-Хиляль" стал победителем азиатской Лиги чемпионов
24 ноября 2021 г. 04:19
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi