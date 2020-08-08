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Во Франции объявлен максимальный уровень погодной опасности

Во Франции объявлен максимальный уровень погодной опасности Метеорологическая служба Франции "Метео Франс" из-за сильной жары ввела в субботу максимальный ("красный") уровень погодной опасности в 15 департаментах, в том числе во всем столичном регионе Иль-де-Франс.
Другие страны
8 августа 2020 г. 21:13
Во Франции объявлен максимальный уровень погодной опасности

Метеорологическая служба Франции "Метео Франс" из-за сильной жары ввела в субботу максимальный ("красный") уровень погодной опасности в 15 департаментах, в том числе во всем столичном регионе Иль-де-Франс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель метеослужбы Оливье Пруст.

"Вся территория Иль-де-Франс, включая департамент Сена и Марна, а также пять департаментов региона О-де-Франс (Эна, Нор, Уаза, Па-де-Кале и Сомма), плюс департаменты Эр и Приморская Сена переведены в "красный" уровень метеотревоги", - сказал синоптик. В этих районах температура воздуха достигает 36-38 градусов по Цельсию.

Предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности в настоящий момент объявлен в 49 департаментах страны. По словам метеорологов, практически на всей территории метрополии отмечены аномально высокие температуры. В Париже в субботу столбик термометра находится в пределах 37-39 градусов по Цельсию. Синоптики считают, что жара продержится во Франции до вторника, затем, как ожидается, пойдет медленный спад температур.

В связи с жаркой погодой Главное управление здравоохранения страны призвало французов избегать длительного нахождения на солнце, пить больше жидкости и не смачивать медицинские маски водой, так как во влажном состоянии их эффективность защиты от коронавируса не гарантируется.

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