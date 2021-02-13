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Во Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за морозов

Во Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за морозов Французские синоптики объявили в субботу "оранжевый" уровень погодной опасности в 17 департаментах на западе и востоке страны из-за морозов и ледяных дождей
Другие страны
13 февраля 2021 г. 14:20
Во Франции объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за морозов

Французские синоптики объявили предпоследний ("оранжевый") уровень погодной опасности в 17 департаментах на западе и востоке страны из-за морозов и ледяных дождей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила национальная метеорологическая служба Meteo France.

В субботу утром, по данным метеорологов, в Страсбурге столбик термометра опустился до -7 градусов по Цельсию, в Париже, Туре и Бурже - до -4."В течение дня от 0 до -2 градусов по Цельсию ожидается в департаментах Об, Йонна, Верхняя Марна и Кот-д'Ор", - отметили в Meteo France. По информации синоптиков, "низкие температуры во многих регионах страны сохранятся до воскресенья".

В метеослужбе подчеркнули, что "в Бретани на западе Франции в течение субботы также возможны ледяные дожди, которые затем распространятся на восточную часть страны". Синоптики призвали автомобилистов проявлять осторожность, так как "местами на проезжей части будет образовываться наледь".

В ночь на воскресенье температура в некоторых регионах Франции упадет до -12 градусов по Цельсию. "14 февраля морозы по-прежнему будут сильными, особых изменений в погоде не ожидается", - добавили в Meteo France.

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