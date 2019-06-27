Во Франции обнаружили тело устроившего стрельбу у мечети - ОБНОВЛЕНО

Французские правоохранительные органы обнаружили тело подозреваемого в стрельбе в мечети Бреста, в результате которой пострадали два человека. Как передает Report, об этом сообщает France Info со ссылкой на источник в полиции.
Тело нападавшего было обнаружено около его машины. По предварительным данным, он покончил с собой.
***21:12
Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на главу МВД Кристофа Кастанера.
В результате стрельбы были ранены имам мечети и прохожий. Стрелок сумел скрыться, его разыскивает полиция.
Личность и мотивы нападавшего неизвестны.
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