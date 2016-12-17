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    Во Франции обнаружили склад оружия террористов ЭТА

    В ходе продолжающейся операции задержаны три человека

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Во Франции был найден склад с оружием и взрывчаткой, которые принадлежали группировке ЭТА.

    Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру. об этом сообщается на сайте МВД Испании.

    По данным ведомства, Гражданская гвардия Испании совместно с генеральной дирекцией внутренней безопасности Франции начала спецоперацию по задержанию боевиков ЭТА и поиску их складов с вооружением.

    В ходе продолжающейся операции задержаны три человека, также изъято некоторое количество оружия и взрывчатки боевиков.

    Испанское министерство также не исключает новых арестов.

    Созданная в 1959 году, радикальная националистическая группировка ЭТА требует независимости для Басконии — региона на севере Испании и юго-западе Франции. В 2011 году группировка сообщила о прекращении вооруженной борьбы.

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