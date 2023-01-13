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Во Франции обнаружили сеть, члены которой помогали олигархам РФ уклоняться от санкций

Во Франции обнаружили сеть, члены которой помогали олигархам РФ уклоняться от санкций Франция проводит расследование касательно агентов по недвижимости на Французской Ривьере, поскольку есть подозрения, что они помогали российским олигархам обходить санкции.
Другие страны
13 января 2023 г. 04:27
Во Франции обнаружили сеть, члены которой помогали олигархам РФ уклоняться от санкций

Франция проводит расследование касательно агентов по недвижимости на Французской Ривьере, поскольку есть подозрения, что они помогали российским олигархам обходить санкции.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление Управления по борьбе с мошенничеством министерства экономики Франции.

В сентябре была проведена операция целевых расследований по агентствам недвижимости в Приморских Альпах. Речь идет о департаменте, включающем эксклюзивный полуостров Сен-Жан-Кап-Ферра.

В бюро по борьбе с мошенничеством говорят, что 60% проверенных ими агентств либо не знали о своих обязательствах по санкциям, либо не выполняли их. Среди нарушений было отмечено, что некоторые агенты по недвижимости не смогли проверить, были ли имена их клиентов в реестре замораживания активов страны. Министр финансов Франции Бруно Ле Мер заявил, что участие риэлторов в реализации санкций является ключом к успеху мер по замораживанию активов.

"Это обязательное условие для прекращения финансирования незаконной деятельности, в частности в контексте конфликта в Украине", - говорится в заявлении.

Служба борьбы с мошенничеством добавила, что в настоящее время она направляет отчеты в казначейство Франции и орган борьбы с отмыванием денег, чтобы предупредить их о подозрениях в уклонении от санкций, с которыми столкнулись ее должностные лица во время проверок.

За последние десятилетия находящиеся под санкциями россияне захватили часть самой эксклюзивной недвижимости на Французской Ривьере.

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