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Во Франции обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Во Франции обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны Французские саперы обезвредили в воскресенье в коммуне Ла Рикамари (департамент Луара, восток Франции) 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.
Другие страны
5 июля 2021 г. 03:31
Во Франции обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Французские саперы обезвредили в воскресенье в коммуне Ла Рикамари (департамент Луара, восток Франции) 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на префектуру.

"В операции также были задействованы около 130 полицейских и жандармов, которые с помощью видеокамер и дронов обеспечили периметр безопасности", - сказал представитель префектуры Тома Мишо.

По мнению специалистов, снаряд был сброшен британской авиацией в марте 1944 года, то есть за несколько месяцев до начала крупной операции союзных войск по высадке в Нормандии. Бомба была обнаружена в апреле 2020 года во время проведения коммунальными службами земляных работ.

На время операции из квартала, где была найдена бомба, власти эвакуировали более 1,8 тыс человек. При этом несколько жителей отказались покидать свои дома, подписав официальный отказ. Операция по нейтрализации заняла в общей сложности больше четырех часов.

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