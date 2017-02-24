Во Франции Обаму хотят выдвинуть в президенты

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Поклонники экс-президента США Барака Обамы во Франции хотят выдвинуть его кандидатуру на президентских выборах в этой стране.

Как сообщает Report, об этом передает телеканал ABC News.

Сообщается, что в Париже были замечены плакаты с надписью Obama17 и его изображением, а также ссылкой на сайт obama2017.fr.

Инициаторы просят французов подписать петицию за то, чтобы бывший американский лидер принял участие в президентской гонке во Франции. Для этого, полагают организаторы, необходимо собрать 1 млн подписей.

При этом телеканал подчеркивает, что согласно законам, президент Франции должен быть гражданином этой страны, а Барак Обама таковым не является.