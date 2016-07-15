Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Во Франции объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Ницце. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил глава МВД Франции Бернар Казнев.

Вечером 14 июля водитель грузовика протаранил толпу людей, которые собрались на Английской набережной Ниццы, чтобы посмотреть фейерверк по случаю Дня взятия Бастилии. По данным очевидцев, грузовик, не останавливаясь, делая зигзаги, давил людей на протяжении почти двух километров набережной, нападавший также открыл стрельбу. Он был ликвидирован силами полиции.

В результате теракта погибли 84 человека.