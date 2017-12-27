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    Во Франции объявлен оранжевый уровень тревоги в связи с сильными ветрами

    Сегодня скорость ветра в пяти департаментах достигнет 120-140 метров в секунду

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Оранжевый уровень тревоги объявлен в пяти департаментах Франции из-за сильного ветра, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Оранжевый уровень тревоги объявлен в пяти департаментах на юге страны — Арьеж, Верхняя Гаронна, Верхние Пиренеи, Атлантические Пиренеи и Ланды. Сегодня скорость ветра в департаментах достигнет 120-140 метров в секунду.

    Метеорологи предупреждают, что непогода может сказаться на условиях дорожного движения, а также на передвижение воздушного и морского транспорта. Кроме того, сильные порывы ветра могут оказать влияние на электроснабжение и телефонную связь.

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