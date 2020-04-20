​Во Франции ношение масок в транспорте может стать обязательным

Правительство Франции рассматривает введение обязательного ношения защитных масок во время поездок на общественном транспорте после 11 мая, когда в стране запланировано ослабление связанных с пандемией коронавируса ограничений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге премьер-министр Пятой республики Эдуар Филипп.

"В процессе ослабления режима самоизоляции наши сограждане окажутся в ситуациях, когда плотность людей (в общественном транспорте) возрастет, поэтому нам потребуется подумать, как разграничить их, создать дистанцию, - заявил он. - Транспорт может стать одним из мест, где ношение масок может стать обязательным после 11 мая". Глава правительства добавил, что аналогичное обязательство может распространиться не только на автобус и метро, но и на другие места, "где плотность людей достаточно высокая".

Министр здравоохранения Оливье Веран в свою очередь заявил, что Франция наращивает производство "общественных" масок из ткани, предназначенных не для медицинского персонала, а для широких слоев населения. По его словам, власти рассчитывают добиться производства 17 млн таких масок в неделю. "Большинство из них можно стирать и использовать заново - какие-то пять раз, какие-то двадцать, другие даже 30", - пояснил министр.