Во Франции ношение масок станет обязательным с 11 мая

Ношение масок на вокзалах во французских городах станет обязательным после отмены режима самоизоляции 11 мая.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила на брифинге представитель Национального общества железных дорог (SNCF) Марлен Дольвек.

"Мы просим пассажиров заходить на территорию вокзала в маске и с дезинфицирующим гелем в кармане", - сказала она, подчеркнув, что "это предписание носит обязательный характер". Дольвек предупредила, что "на станциях сотрудники SNCF и полиция будут проводить проверки соблюдения этих мер".

Дольвек отметила, что "с понедельника постепенно начнут открываться расположенные на вокзалах или рядом с ними аптеки и магазины". "Мы также сейчас работаем над тем, чтобы сделать возможной продажу масок и водно-спиртовых гелей на территории станций", - добавила она.

11 мая Франция начнет постепенный выход из режима самоизоляции, введенного в стране 17 марта в связи с пандемией.

Согласно последним данным властей Франции, вследствие заражения коронавирусом в стране умерли более 26 тыс. человек. В больницах находятся почти 23 тыс. пациентов. Всего с сначала пандемии выздоровели почти 56 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли.