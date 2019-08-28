Во Франции нейтрализовали вирус, который подчинил себе 850 тыс. компьютеров

Специальный Центр французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью (C3N) сумел нейтрализовать вирус, который на протяжении долгого времени использовала в своих целях крупная сеть хакеров.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Le Figaro.

По ее данным, в ходе противодействия киберпреступникам жандармам удалось обезвредить задействованные в их атаках более чем 850 тыс. компьютеров. Они принадлежали пользователям, ничего не знавшим о том, что их оборудование находится под дистанционным контролем хакеров.

По данным жандармерии, это преступное сообщество действовало в мировых сетях не менее трех лет. Операции правоохранительных органов предшествовали долгие и тщательные разведывательные действия. Эксперты жандармерии выяснили, что атаки проводились с сервера, распложенного в парижском районе. В ходе завершающей фазы операции специалистами был уничтожен "червь" - вредоносная программа, которая позволяла хакерам проникать даже в государственные сайты.