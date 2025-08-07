Во Франции неизвестный напал на мэра города с ножом

О нас

Другие страны
7 августа 2025 г. 19:10
Мэр города Вильнёв-де-Марк (департамент Изер на юго-востоке Франции) Жиль Дюссо был госпитализирован в тяжелом состоянии после нападения на него с применением холодного оружия.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, на мэра напал неизвестный днем 6 августа в момент, когда он прогуливался по городу вместе с 28-летним сыном. Согласно предварительным данным следствия, "преступник нанес градоначальнику три удара ножом в область груди". Подозреваемый затем скрылся, но спустя некоторое время вернулся к месту преступления на машине, пытаясь сбить мэра и его сына, но не справился с управлением и врезался в стену. Выйдя из машины, злоумышленник ударил сына мэра и сбежал.

Правоохранительные органы пока не смогли установить личность подозреваемого, его местонахождение остается неизвестным.

Нападение на Дюссо осудили президент Франции Эмманюэль Макрон и министр внутренних дел республики Брюно Ретайо

Версия на азербайджанском языке Fransada naməlum şəxs şəhər merinə bıçaqla hücum edib

