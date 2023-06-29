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Во Франции неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных

Во Франции неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных Группа неизвестных в департаменте Валь-де-Марн на севере центральной части Франции предприняла попытку проникнуть в тюрьму и освободить заключенных,
Другие страны
29 июня 2023 г. 06:11
Во Франции неизвестные попытались проникнуть в тюрьму и освободить заключенных

Группа неизвестных в департаменте Валь-де-Марн на севере центральной части Франции предприняла попытку проникнуть в тюрьму и освободить заключенных,

Как передает Report, об этом сообщает газета Figaro.

"Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверком, вызвав тревогу", - пишет издание.

Отмечается, что спустя пару минут десятки людей в черной одежде попытались ворваться в тюрьму и выпустить заключенных. На место происшествия направили элитное подразделение национальной полиции, которое отбросило нападавших.

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Версия на азербайджанском языке Fransada naməlum şəxslər həbsxanaya girərək məhbusları azad etməyə çalışıblar

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