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Во Франции неизвестные обстреляли мечеть

Во Франции неизвестные обстреляли мечеть Накануне окончания поста в священном месяце Рамазан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 16:16
Во Франции неизвестные обстреляли мечеть

Накануне окончания поста в священном месяце Рамазан неизвестные обстреляли мечеть в Шербуре на севере Франции.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция France Bleu.

В понедельник вечером полиция обнаружила следы от пуль на фасаде мечети, рядом были найдены гильзы неизвестного калибра. Вокруг мечети были усилены меры безопасности.

Префектура департамента Манш выразила поддержку мусульманскому сообществу города, указав на "полную готовность" стражей правопорядка в преддверии праздника Рамазан.

В марте МВД Франции сообщило, что количество преступлений на почве расизма, ксенофобии и религиозной ненависти во Франции в 2023 году выросло на 32%. Глава МВД Жеральд Дарманен также отметил, что в 2023 году во Франции было совершено на 30% больше нападений на мусульман, чем годом ранее.

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Версия на азербайджанском языке Fransada naməlum şəxslər məscidi atəşə tutub

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