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Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, три человека ранены

Во Франции неизвестные в масках устроили стрельбу, три человека ранены

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон (регион Франш-Конте) на востоке Франции. Об этом сообщила радиостанция France Bleu, передает Report.

Отмечается, что стрельба произошла в 19:15 по местному времени (22:15 бакинское время). Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Трое или четверо нападавших, чьи лица были закрыты масками, скрылись с места происшествия, где полицейские обнаружили 15 гильз и гранату. Прокуратура Безансона начала расследование.

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