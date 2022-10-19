Во Франции назвали недемократическим решение о принятии бюджета в обход парламента

Правительство Франции заявило, что готово задействовать свои специальные полномочия, чтобы принять бюджет на следующий год без голосования в Национальном собрании. Оппозиционные партии же назвали данное решение "недемократическим" и призвали провести голо

Правительство Франции заявило, что готово задействовать свои специальные полномочия, чтобы принять бюджет на следующий год без голосования в Национальном собрании. Оппозиционные партии же назвали данное решение "недемократическим" и призвали провести голосование по вопросу о доверии правительству.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают французские СМИ.

Речь идет о статье 49.3 Конституции Франции, которая разрешает премьеру не добиваться одобрения законопроектов в парламенте в ряде случаев, в частности по законопроектам о бюджете.

Французские СМИ напоминают, что центристская коалиция президента страны Эмманюэля Макрона по итогам выборов в июне потеряла большинство в парламенте, поэтому процесс одобрения законопроектов стал более сложным для правительства.

Однако, как утверждается, в случае такого голосования вотум недоверия правительству, вероятно, вынесен не будет, поскольку для него будет необходимо 289 голосов парламентариев. У самой большой оппозиционной коалиции левых – лишь 151 место.