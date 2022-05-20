Во Франции назначили новых министров

Во Франции назначили новых министров в правительстве страны.

Во Франции назначили новых министров в правительстве страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о назначениях сообщил в пятницу генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.

Катрин Колонна стала главой МИД Франции. Она сменила на этом посту Жан-Ива Ле Дриана, который возглавлял ведомство с 2017 года.

Министерство вооруженных сил Франции возглавит Себастьен Лекорню. В правительстве Жана Кастекса (2020-2022 годы) он занимал должность министра заморских территорий. МВД возглавит Жеральд Дарманен. Главой министерства экономики, финансов, цифрового и правительственного суверенитета Франции станет Брюно Ле Мэр.

Аньес Панье-Рюнаше займет пост министра энергетического перехода. В прошлом правительстве она занимала должность министра-делегата по вопросам промышленности.

Министром экологического планирования и территорий Франции назначена Амели де Моншален. В прошлом правительстве Кастекса она занимала пост министра по вопросам трансформации и государственной службы.