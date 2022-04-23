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Во Франции наступил день тишины перед президентскими выборами

Во Франции наступил день тишины перед президентскими выборами День тишины, во время которого запрещено проводить агитацию, наступил в субботу на всей территории Франции перед намеченным на 24 апреля вторым туром президентских выборов.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 02:11
Во Франции наступил день тишины перед президентскими выборами

День тишины, во время которого запрещено проводить агитацию, наступил в субботу на всей территории Франции перед намеченным на 24 апреля вторым туром президентских выборов.

Как передает Report, в соответствии с французским избирательным кодексом с этого момента кандидатам в президенты запрещается проводить предвыборные митинги, давать интервью и какими-либо иными способами продолжать кампанию, а средствам массовой информации - публиковать данные, которые могут повлиять на мнение французских избирателей перед выборами. По данным Национального института статистики и экономических исследований (Insee), в списках избирателей зарегистрированы более 48 млн французов.

Как сообщили источники в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона, баллотирующегося на второй срок, он по традиции проведет этот день в семейном доме в приморском Ле-Туке (север страны, департамент Па-де-Кале). Кандидат от "Национального объединения", депутат парламента Марин Ле Пен будет находиться в коммуне Энен-Бомон, расположенной в Па-де-Кале. Политик живет там с 2007 года и представляет этот округ в Национальном собрании.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному службой Elabe, лидером второго тура предвыборной гонки является Макрон. За него свои голоса готовы отдать 55,5% избирателей. Его соперница, по прогнозам социологов, может рассчитывать на 44,5% голосов. В первом туре, состоявшемся 10 апреля, Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%.

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