​Во Франции нашли второй "черный ящик" разбившегося Airbus A320

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Второй бортовой самописец самолета Airbus A320, потерпевшего крушение на юге Франции, обнаружен на месте трагедии.

Как передает Report со ссылкой на France Info, об этом сообщил прокурор города Марсель Брис Робен.

По словам прокурора, он должен содержать записи полета: высота, скорость и траектория.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом из Барселоны в Дюссельдорф, разбился в районе города Динь-Ле-Бен на юге Франции. На борту лайнера находились 144 пассажира, включая двух младенцев, и шесть членов экипажа – двое пилотов и четверо стюардов и стюардесс. Все они погибли.

Известно, что на борту самолета летели граждане минимум 15 стран, большинство из которых – немцы и испанцы.