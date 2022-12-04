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Во Франции нарушено ж/д сообщение с соседними странами из-за забастовок

Во Франции нарушено ж/д сообщение с соседними странами из-за забастовок Из-за забастовки контролёров во Франции национальный оператор SNCF (государственное предприятие, управляющее железными дорогами - ред.) отменил 60% рейсов.
Другие страны
4 декабря 2022 г. 00:16
Во Франции нарушено ж/д сообщение с соседними странами из-за забастовок

Из-за забастовки контролёров во Франции национальный оператор SNCF (государственное предприятие, управляющее железными дорогами - ред.) отменил 60% рейсов.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, проводники требуют улучшения условий труда и увеличения премий.

В выходные движение высокоскоростных TGV в Швейцарию и Италию сокращено на две трети. В Германию отправится лишь каждый второй запланированный пассажирский состав. Полностью прервано сообщение с Испанией.

В профсоюзе SUD-Rail говорят, что работа железнодорожного транспорта начнёт восстанавливаться в понедельник. Тем не менее социальное движение может возобновиться в канун рождества.

Министр транспорта Франции Клеман Бон назвал перспективу забастовок во время зимних каникул "неприятной" и напомнил, что "французам и так приходится нелегко" в условиях инфляции и энергетического кризиса.

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