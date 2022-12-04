Во Франции нарушено ж/д сообщение с соседними странами из-за забастовок

Из-за забастовки контролёров во Франции национальный оператор SNCF (государственное предприятие, управляющее железными дорогами - ред.) отменил 60% рейсов.
Как передает
В выходные движение высокоскоростных TGV в Швейцарию и Италию сокращено на две трети. В Германию отправится лишь каждый второй запланированный пассажирский состав. Полностью прервано сообщение с Испанией.
В профсоюзе SUD-Rail говорят, что работа железнодорожного транспорта начнёт восстанавливаться в понедельник. Тем не менее социальное движение может возобновиться в канун рождества.
Министр транспорта Франции Клеман Бон назвал перспективу забастовок во время зимних каникул "неприятной" и напомнил, что "французам и так приходится нелегко" в условиях инфляции и энергетического кризиса.