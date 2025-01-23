Во Франции напавшего на экс-редакцию Charlie Hebdo приговорили к 30 годам тюрьмы

Нелегальный мигрант из Пакистана, совершивший в 2020 году нападение на людей у здания в Париже, где раньше располагалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, был приговорен к 30 годам тюрьмы.

Нелегальный мигрант из Пакистана, совершивший в 2020 году нападение на людей у здания в Париже, где раньше располагалась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo, был приговорен к 30 годам тюрьмы.

Как передает Report , об этом сообщило агентство AFP.

Согласно информации, 29-летний пакистанец был признан виновным в покушении на убийство и заговоре с целью совершения терроризма. Председатель судебной коллегии также постановила навсегда запретить ему въезд на территорию Франции и внести его в картотеку преступников-террористов.

Напомним, что 25 сентября рядом со старым зданием редакции Charlie Hebdo было совершено нападение с применением холодного оружия на двух работников агентства "Премьер линь", которые в результате тяжело пострадали. В ходе допроса в полиции нападавший признал вину, однако заявил, что считал, будто совершает нападение на сотрудников журнала Charlie Hebdo. Свой поступок он мотивировал повторной публикацией журналом карикатур на пророка Мухаммеда.

Помимо него в ходе расследования были задержаны еще четыре человека, также выходцы из Пакистана. Они предстали перед судом по обвинению в заговоре с целью совершения теракта и получили от 3 до 12 лет лишения свободы. Также им был запрещен повторный въезд на территорию Франции.