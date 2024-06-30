Во Франции напали на председателя избирательного участка

Перед открытием голосования в первом туре парламентских выборов на юге Франции произошло нападение на председателя избирательного участка.

До начала голосования в первом туре парламентских выборов на юге Франции произошло нападение на председателя избирательного участка.

Как передает Report , об этом сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози в соцсети X.

"Я самым решительным образом осуждаю физическое нападение на председателя избирательного участка в школе Бомет со стороны назначенного лидером партии "Республиканцы" Эриком Сьотти наблюдателя, который пытался помешать открытию избирательного участка, а затем ударил председателя", - написал мэр.

Газета Nice-Matin уточняет, что наблюдатель пытался оспорить состав избирательной комиссии на данном участке и выступал против открытия участка. Эрик Сьотти оперативно выразил поддержку президенту избирательного участка, осудив насилие со стороны наблюдателя и назвав его поведение "явно неуместным".

После перепалки с председателем комиссии наблюдателя задержали сотрудники полиции.

Первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) проходит во Франции 30 июня. Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент.