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Во Франции намерены ввести вакцинные пропуска

Во Франции намерены ввести вакцинные пропуска Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков, которые придут на смену санитарным пропускам и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов, и рассчитывает, что он вступит в силу после 15 января.
Другие страны
22 декабря 2021 г. 08:11
Во Франции намерены ввести вакцинные пропуска

Правительство Франции ускоряет подготовку законопроекта о введении в стране вакцинных пропусков, которые придут на смену санитарным пропускам и не будут учитывать результаты ПЦР-тестов, и рассчитывает, что он вступит в силу после 15 января.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь.

По его словам, обе палаты парламента - Национальное собрание и Сенат - "настроены быстро рассмотреть" данный текст, который в понедельник 27 декабря будет представлен на заседании Совета министров". "Мы можем рассчитывать на успешное выполнение нашей цели по принятию вакцинного пропуска в первой половине января", - заключил Атталь.

Предполагалось, что законопроект будет обсуждаться в правительстве страны и его представят на заседании Совета министров только 5 января. В Национальном собрании же дебаты планировались лишь на 10 января.

В настоящий момент во Франции действует санитарный пропуск, который выдается как после вакцинации утвержденными в ЕС препаратами, так и на основании свидетельства о перенесенном заболевании. Он необходим для доступа, в частности, в места отдыха и культурные учреждения. Введение сертификата о вакцинации будет означать, что QR-код будет выдаваться только на основании прививки.

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