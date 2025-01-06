Во Франции надеются до марта принять бюджет на 2025 год

Бюджет Франции на 2025 год может быть принят до начала марта.

Бюджет Франции на 2025 год может быть принят до начала марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр, ответственная за государственные счета, Амели де Моншален в интервью газете Le Parisien.

"Отсутствие бюджета порождает экономическую неопределенность, - сказала она. - Время поджимает, бюджет должен быть принят до начала марта".

Министр также добавила, что власти хотели бы удержать дефицит бюджета 2025 года в пределах 5%.

Бюджет стал причиной отставки прежнего кабинета министров во главе с премьером Мишелем Барнье. Осенью 2024 года он предпринял попытку провести финансовый закон в обход Национального собрания (нижняя палата парламента). В ответ парламентарии вынесли правительству вотум недоверия.

Новый глава правительства Франсуа Байру назвал своим ключевым приоритетом решение финансовых проблем, стоящих перед страной. В частности, госдолг республики превысил €3,3 трлн, что составляет 113,7% ВВП.

Для обеспечения бесперебойного финансирования государственных программ в декабре минувшего года во Франции был принят спецзакон о госфинансах, основные параметры которого совпадают с показателями бюджета 2024 года. Этот документ будет действовать вплоть до принятия бюджета на 2025 год.