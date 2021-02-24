О нас
Report Georgia
Аудио новости

Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19

Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19 Французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от коронавируса.
Другие страны
24 февраля 2021 г. 20:56
Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19

Французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вакцина получила название Xav-19.

Программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. Испытание будет проведено в целом на базе 40 больниц страны при координации университетского госпиталя Нанта. Препарат будет опробован на 400 пациентах-добровольцах. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.

Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Венесуэла объявила персоной нон грата главу миссии ЕС в республике
Венесуэла объявила персоной нон грата главу миссии ЕС в республике
24 февраля 2021 г. 20:11
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 70 тысяч
Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки почти на 70 тысяч
24 февраля 2021 г. 19:46
На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв
На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв
24 февраля 2021 г. 19:19
На Украине началась вакцинация от коронавируса
На Украине началась вакцинация от коронавируса
24 февраля 2021 г. 17:06
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Польше введут новые ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
24 февраля 2021 г. 12:33
Австралии не хватает лекарств из-за сокращения поставок
Австралии не хватает лекарств из-за сокращения поставок
24 февраля 2021 г. 10:44
В Индии фермеры угрожают взять в осаду парламент
В Индии фермеры угрожают взять в осаду парламент
24 февраля 2021 г. 09:51
Сенат утвердил кандидатуру Вилсака на пост главы Минсельхоза США
Сенат утвердил кандидатуру Вилсака на пост главы Минсельхоза США
24 февраля 2021 г. 07:56
На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии
На президентских выборах в Нигере победил кандидат от правящей партии
24 февраля 2021 г. 06:46
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
24 февраля 2021 г. 06:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi