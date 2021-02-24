Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19

Французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от коронавируса.

Французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вакцина получила название Xav-19.

Программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. Испытание будет проведено в целом на базе 40 больниц страны при координации университетского госпиталя Нанта. Препарат будет опробован на 400 пациентах-добровольцах. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.

Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.