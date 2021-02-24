Во Франции начинаются испытания новой вакцины от COVID-19

Французская компания биотехнологий Xenothera начала клинические испытания созданной ею вакцины от коронавируса.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вакцина получила название Xav-19.
Программа испытаний вакцины проходит по стандартам Polycor - одного из 15 видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции. Испытание будет проведено в целом на базе 40 больниц страны при координации университетского госпиталя Нанта. Препарат будет опробован на 400 пациентах-добровольцах. В настоящее время в испытаниях участвуют 67 пациентов из 21 госпиталя.
Испытания должны позволить определить с большой точностью и на основе статистических показателей уровень эффективности вакцины.