Во Франции начинается решающий второй тур выборов в Национальное собрание

Французские избиратели приступают в воскресенье к голосованию во втором туре парламентских выборов, чтобы окончательно решить судьбу депутатских мандатов в XVI легислатуре Пятой республики.

Французские избиратели приступают в воскресенье к голосованию во втором туре парламентских выборов, чтобы окончательно решить судьбу депутатских мандатов в XVI легислатуре Пятой республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так в официальных документах будет именоваться новый состав Национального собрания, нижней палаты французского парламента.

Состоящая из 577 депутатов, она избирается по одномандатным округам на материковой части страны и на ее заморских территориях. Чтобы занять парламентское кресло, политику необходимо получить более половины голосов избирателей. Лишь немногим кандидатам удалось добиться победы уже в первом туре, который проходил 12 июня. В подавляющем же большинстве округов проводится второй тур, в который вышли претенденты, показавшие лучшие результаты по итогам предыдущего голосования.

Основная борьба за мандаты развернется между двумя политическими силами. Это президентский блок "Вместе!" (правящее движение "Ренессанс" и его центристские союзники). В первом туре, по официальным данным, он получил 25,75% голосов.

Его главный соперник - оппозиционный "Новый народный экологический и социальный союз" (левое движение "Неподчинившаяся Франция", Соцпартия, Французская компартия и объединение "Европа - Экология - "Зеленые"). В минувшее воскресенье за левых голосовали 25,66% избирателей. Оппозиция оспаривает этот результат, по ее собственным подсчетам, левый альянс завоевал больше голосов - 26,8%.

Президентская коалиция предлагает наряду с постепенным повышением пенсионного возраста до 65 лет поднять минимальную пенсию до 1 100 евро в месяц. Инициатор реформы, основатель правящего блока, президент Франции Эмманюэль Макрон хотел бы, чтобы изменения начали действовать летом 2023 года. Средства, сэкономленные в итоге, он рекомендует направить на другие преобразования.

Президентская коалиция обещает также, что Франция первой из ведущих стран покончит с зависимостью от традиционного топлива. На переход к альтернативным источникам энергии правительство планирует ежегодно направлять 50 млрд евро. Предусмотрена также реновация 700 тыс. квартир. Официальный представитель правительства, госсекретарь Оливия Грегуар заверила, что власти не планируют повышать налоги.

В основу программы левого альянса положены требования его лидера Жан-Люка Меланшона. Большая часть из них посвящена пенсионной реформе - "яблоку раздора" во французской политике. В случае успеха левый союз обещает снизить пенсионный возраст до 60 лет и установить нижний предел пенсии в 1 500 евро в месяц.

Как полагают близкие к власти экономисты, проект левых обошелся бы казне не менее чем в 70 млрд евро. Между тем французы, уверяют они, уже сегодня имеют одну из самых щедрых пенсионных систем. Официальный пенсионный возраст составляет ныне 62 года.

Блок Меланшона требует также ввести мораторий на рост цен, охватывающий товары первой необходимости, и предоставить французам право голосовать на выборах с 16 лет.