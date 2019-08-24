​Во Франции начинает работу саммит G7

Саммит Группы семи (G7) открывается в городе Биарриц: 24 августа вечером лидеров США, Канады, Италии, Японии, ФРГ и Великобритании встретит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, переговоры начнутся с рабочего ужина, на котором главы государств и правительств смогут в неформальной обстановке начать обсуждение наиболее интересующих их проблем, а уже 25 августа начнется полноформатная работа.

Франция, по инициативе которой этот клуб был создан в 1975 году и которой в этом году выпала роль принимающей стороны, обозначила защиту окружающей среды и предотвращение потепления климата, а также борьбу с неравенством в мире в качестве главных направлений работы. Как и в прошлые годы, принятию решений на самом высоком уровне предшествовали многочисленные встречи профильных министров, в ходе которых были согласованы ключевые предложения и проекты документов.

В частности, речь идет об изменении правовой базы для лучшей защиты прав женщин, особенно в африканских странах, усилении поддержки странам зоны Сахеля как в сфере безопасности, так и в области экономики, а также о защите биоразнообразия планеты.