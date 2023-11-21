Во Франции началось расследование возможного использования программы распознавания лиц

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил начать внутреннее расследование в связи с публикацией о возможном использовании полицией израильской технологии распознавания лиц.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил начать внутреннее расследование в связи с публикацией о возможном использовании полицией израильской технологии распознавания лиц.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция France Info.

По ее данным, речь идет о возможном использовании для этих целей программного обеспечения израильской компании BriefCam.

Как указала радиостанция, глава МВД подтвердил, что программное обеспечение этой компании действительно применяется властями с разрешения судей, однако "функция распознавания лиц не используется". Вместе с тем Дарманен потребовал "начать административное расследование, результаты которого должны быть представлены через три месяца".

В свою очередь, представители партии левой партии "Неподчинившаяся Франция" уже потребовали начать по этому вопросу парламентское расследование.