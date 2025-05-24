Во Франции началось расследование в связи с диверсией на электросетях

Власти Франции расследуют умышленную порчу объектов энергетики на юге страны, которая привела к масштабным отключениям света в департаменте Приморские Альпы.

Власти Франции расследуют умышленную порчу объектов энергетики на юге страны, которая привела к масштабным отключениям света в департаменте Приморские Альпы.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Уточняется, что у пилона высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в районе коммуны Вильнев-Лубе были разрезаны железные распорки конструкции, а также подпилены три из четырех опор у основания. Из-за этого пилон сильно накренился, что и привело к обрыву проводов утром 24 мая, из-за этого 160 тыс. домов остались без электричества. Кроме того, на электроподстанции в коммуне Таннерон (департамент Вар) были выявлены признаки умышленного поджога, из-за которого в регионе также происходили отключения электричества ночью.

В Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции заявили журналистам, что пока им не поручали расследование данного дела и действия злоумышленников сейчас не рассматриваются как теракт.

В настоящий момент специалисты энергокомпаний RTE и Enedis продолжают работы по восстановлению энергосети. Они прогнозируют восстановление подачи энергии в течение ближайших часов. Пока же в департаменте, особенно в районе коммуны Канн, наблюдаются проблемы не только с подачей электроэнергии, но и с сотовой связью, нарушено движение поездов в регионе. В коммуне Антиб отключились насосные станции, из-за чего власти города даже временно запретили купание в море.