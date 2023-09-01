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Во Франции началось постепенное повышение пенсионного возраста

Во Франции началось постепенное повышение пенсионного возраста Несколько декретов правительства Франции, принятых в рамках вызвавшей массовые протесты и забастовки пенсионной реформы, вступают в силу с 1 сентября.
Другие страны
1 сентября 2023 г. 06:05
Во Франции началось постепенное повышение пенсионного возраста

Несколько декретов правительства Франции, принятых в рамках вызвавшей массовые протесты и забастовки пенсионной реформы, вступают в силу с 1 сентября.

Как сообщает Report, одним из ключевых изменений станет повышение пенсионного возраста.

Так, с 1 сентября минимальный возраст выхода на пенсию для получения выплат в полном объеме будет составлять не 62 года, а 62 года и 3 месяца. Власти намерены каждый год увеличивать этот порог на три месяца, чтобы к 2030 году окончательно довести этот показатель до 64 лет.

Изменения коснутся и "активных госслужащих" (пожарные, сиделки), и "сверхактивных госслужащих" (полицейские, авиадиспетчеры, тюремные охранники). Они все еще могут выйти на пенсию до 62 лет, однако их минимальный пенсионный возраст вырастет с 57 до 59 лет и с 52 до 54 лет соответственно.

Кроме того, рядовым французам придется дольше работать, чтобы получить пенсию в полном объеме: необходимый трудовой стаж для большинства пенсионных режимов постепенно вырастет к 2027 году с 42 до 43 лет.

Также с 1 сентября начнут упраздняться специальные пенсионные режимы, в том числе у работников Автономного управления парижского транспорта, энергетических компаний и сотрудников Банка Франции. В частности, новые сотрудники, трудоустраивающиеся с 1 сентября, не получат к ним доступ.

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