Во Франции началось голосование на досрочных выборах в Нацсобрание

Во Франции началось голосование на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).
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Борьбу за 577 мандатов ведут центристская президентская коалиция, правое "Национальное объединение" и левый "Новый народный фронт".
Для избрания в первом туре кандидату необходимо получить поддержку более половины избирателей в своем округе. Претенденты, получившие не менее 12,5% голосов в первом туре, могут быть допущены 7 июля к участию во втором туре, победителем которого станет тот, кто добьется наибольшей поддержки.
Отметим, что внеочередные выборы были назначены президентом Франции Эмманюэлем Макроном 9 июня на фоне серьезного поражения президентской коалиции на выборах в Европейский парламент.