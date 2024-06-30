Во Франции началось голосование на досрочных выборах в Нацсобрание

Во Франции началось голосование на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Во Франции началось голосование на досрочных выборах в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Как передает Report , особенностью этих выборов стала предельно краткая (менее трех недель) избирательная кампания, совпавшая с активным периодом подготовки к Олимпийским играм, начинающимся в Париже 26 июля.

Борьбу за 577 мандатов ведут центристская президентская коалиция, правое "Национальное объединение" и левый "Новый народный фронт".

Для избрания в первом туре кандидату необходимо получить поддержку более половины избирателей в своем округе. Претенденты, получившие не менее 12,5% голосов в первом туре, могут быть допущены 7 июля к участию во втором туре, победителем которого станет тот, кто добьется наибольшей поддержки.

Отметим, что внеочередные выборы были назначены президентом Франции Эмманюэлем Макроном 9 июня на фоне серьезного поражения президентской коалиции на выборах в Европейский парламент.