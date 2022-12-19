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Во Франции начались уличные беспорядки после проигрыша сборной на ЧМ

Во Франции начались уличные беспорядки после проигрыша сборной на ЧМ На улицах нескольких городов во Франции начались столкновения полиции и болельщиков после проигрыша сборной в финальном матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу.
Другие страны
19 декабря 2022 г. 04:09
Во Франции начались уличные беспорядки после проигрыша сборной на ЧМ

На улицах нескольких городов во Франции начались столкновения полиции и болельщиков после проигрыша сборной в финальном матче с Аргентиной на чемпионате мира по футболу.

Как передает Report со ссылкой на "РБК", об этом сообщают местные СМИ.

Le Figaro и Le Parisien пишут, что на Елисейских полях группа агрессивно настроенных молодых людей провоцировала полицию, запускала петарды. Пытаясь рассеять толпу, полицейские тесным строем начали движение в сторону Триумфальной арки. В ходе развернувшихся столкновений, открыли огонь по полицейским после того, как правоохранители начали их разгонять.

В районе площади Белькур в Лионе полицейские применяют слезоточивый газ и водометы, болельщики поджигают мусорные баки и бросают дымовые шашки и петарды.

Беспорядки также проходят в Гренобле, Бордо и Ницце.

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