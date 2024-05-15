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Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными

Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными Во Франции заключенные начали протест после гибели накануне двух охранников в ходе нападения на фургон, перевозивший заключенного.
Другие страны
15 мая 2024 г. 12:51
Во Франции начались протесты после гибели охранников фургона с заключенными

Во Франции заключенные начали протест после гибели накануне двух охранников в ходе нападения на фургон, перевозивший заключенного.

Как передает Report, телеканал BFMTV сообщает о том, что ряд тюрем с утра блокирован.

Также заблокирован вход в здание тюрьмы в нормандском Кане, откуда были родом погибшие. Сотрудники требуют выделения дополнительных средств и персонала, жалуются на переполненные тюрьмы.

К протесту заключенных присоединились и другие города. Так, блокированы тюрьмы в Ницце, Грассе, Париже, колонии недалеко от Марселя, Лиона и Страсбурга, а также в департаментах Буш-дю-Рон, Вар и других.

Днем в среду министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти обещал принять представителей профсоюзов работников тюрем.

Во вторник по дороге из Руана в тюрьму в Эврё на фургон, перевозивший заключенного без полицейского сопровождения, было совершено нападение. Злоумышленники на двух автомобилях открыли огонь по охране, убив двоих и тяжело ранив еще троих человек. Они скрылись с места преступления.

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