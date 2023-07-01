Во Франции начались похороны застреленного полицейским подростка

Похороны 17-летнего водителя, который был застрелен полицейским 27 июня при отказе выполнить требования дорожного патруля, начались в парижском пригороде Нантере.

Похороны 17-летнего водителя, который был застрелен полицейским 27 июня при отказе выполнить требования дорожного патруля, начались в парижском пригороде Нантере.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Le Figaro.

Как отмечает издание, прощание пройдет в местной мечети. По данным газеты, множество людей пришли проститься с подростком.

В ходе очередной волны беспорядков, произошедших в стране в ночь на 1 июля, было задержано более 1,3 тыс. человек, среди них много молодежи. Ранения получили 79 сотрудников правоохранительных органов. Для обеспечения порядка власти используют легкую бронетехнику и вертолеты.