Во Франции возникли беспорядки на манифестации против пенсионной реформы

Тысячи манифестантов в разных городах Франции вышли во вторник на протесты против повышения пенсионного возраста, в Ренне уже начались столкновения демонстрантов с полицией.

Тысячи манифестантов в разных городах Франции вышли во вторник на протесты против повышения пенсионного возраста, в Ренне уже начались столкновения демонстрантов с полицией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Во вторник во Франции проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста, по всей стране ожидается проведение 200 акций протестов. В забастовке участвуют автономное агентство парижского транспорта (RATP), французская железнодорожная компания SNCF, сотрудники парижского аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на французских горнолыжных курортах.

Как сообщает портал Actu Rennes, в городе Ренн на западе Франции на манифестации, на которую вышли несколько тысяч человек, уже начались столкновения демонстрантов с полицией. В акции участвуют радикалы из движения black bloc. Они жгут мусорные баки и забрасывают сотрудников полиции бутылками. Правоохранители в ответ применяют слезоточивый газ и водометы.

По оценкам крупнейшего профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), многочисленная манифестация во вторник проходит в Марселе - в ней участвуют около 200 тысяч человек. В Тулузе, по данным профсоюзов, на улицы вышли 80 тыс., в Ницце - 25 тыс.

В Париже манифестация начнется после 14.00.

Полиция ожидает, что по всей Франции в акциях протеста примут участие 1,2 миллиона человек, в столице - 100 тысяч.