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Во Франции приступили к реставрации шпиля Собора Парижской Богоматери

Во Франции приступили к реставрации шпиля Собора Парижской Богоматери Во Франции начался первый этап работ, символизирующий начало реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 12:49
Во Франции приступили к реставрации шпиля Собора Парижской Богоматери

Во Франции начался первый этап работ, символизирующий начало реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, на западе страны приступили к распиливанию восьми дубов, древесина которых будет использована для восстановления всемирно известного храма, пострадавшего от пожара более двух лет назад.

К апрелю для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа была отобрана 1 тысяча дубов. Начавшиеся в сентябре работы по распилке этих деревьев будут продолжаться до января 2022 года по всей Франции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.

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