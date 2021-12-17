Во Франции приступили к реставрации шпиля Собора Парижской Богоматери

Во Франции начался первый этап работ, символизирующий начало реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.

Во Франции начался первый этап работ, символизирующий начало реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, на западе страны приступили к распиливанию восьми дубов, древесина которых будет использована для восстановления всемирно известного храма, пострадавшего от пожара более двух лет назад.

К апрелю для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа была отобрана 1 тысяча дубов. Начавшиеся в сентябре работы по распилке этих деревьев будут продолжаться до января 2022 года по всей Франции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.