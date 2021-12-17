Во Франции приступили к реставрации шпиля Собора Парижской Богоматери

Во Франции начался первый этап работ, символизирующий начало реставрации шпиля собора Парижской Богоматери.
Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, на западе страны приступили к распиливанию восьми дубов, древесина которых будет использована для восстановления всемирно известного храма, пострадавшего от пожара более двух лет назад.
К апрелю для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа была отобрана 1 тысяча дубов. Начавшиеся в сентябре работы по распилке этих деревьев будут продолжаться до января 2022 года по всей Франции.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.